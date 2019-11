Hartberg erhebt Einspruch gegen Rene Swetes Ausschluss. Eine Stellungnahme wurde heute an die Bundesliga geschickt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Die Gelb-Rote Karte für Hartberg-Tormann Rene Swete war die Geschichte des 1:0-Sieges über die Admira. Eine Entscheidung, die die Hartberger so nicht auf sich sitzen lassen wollen, heute wurde schriftlich eine Stellungnahme an die Bundesliga geschickt. "Unserer Meinung nach war das eine klare Fehlentscheidung. Und was uns besonders ärgert: Es war die dritte ungerechtfertigte Gelbe Karte gegen unseren Tormann", sagt Obmann und Sportdirektor Erich Korherr.