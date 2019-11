Facebook

Rene Swete vs. Felix Ouschan © GEPA pictures

Eine solche Situation hat Seltenheitswert von besonderem Format, und dies mit Skandal-Potenzial. Hartberg, nach dem Ausschluss von Bakary Nimaga ohnehin schon in Unterzahl, wurde von Schiedsrichter Felix Ouschan in der zweiten Hälfte des trotz allem mit 1:0 gewonnenen Spiels gegen die Admira extrem unfein behandelt. In der 78. Minute sah Torhüter Rene Swete Gelb-Rot und dies binnen weniger Sekunden. Kopfschütteln, Diskussionen, Unverständnis. Aber was war passiert?