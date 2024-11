Es gab bereits wesentlich angenehmere Zeiten für Salzburg in der Bundesliga in Österreich. „Intensität, nix! Mentalität, nix“, wetterte Sky-Experte Andreas Herzog in der Pause des 0:5 in der Champions League gegen Leverkusen. Salzburg-Sportchef Bernhard Seonbuchner stellte sich nach dem Debakel vor die Kamera und empfand es als notwendig, sich bei Fans und Sponsoren zu entschuldigen. Trainer Pepijn Lijnders, zu Saisonbeginn noch euphorisch und ambitioniert, ist mittlerweile bei seinen TV-Auftritten nicht mehr als ein Häufchen Elend. Ratlosigkeit hat sich eingeschlichen beim finanziellen Krösus der Bundesliga. Sportlich sind haben die Bullen diese Rolle nicht mehr inne. In der Vorsaison holte sich Sturm Graz Meistertitel und Cup-Trophäe. Heuer liegen die Bullen – bei zwei Spielen weniger – bereits 14 Punkte zurück.

„Ich weiß, wie der Fußball funktioniert“, sagte Lijnders, „du musst das nächste Spiel gewinnen. Und wir müssen das nächste Spiel gewinnen.“ Das steht heute in Hartberg an. Und die Oststeirer haben die Chancen, den letzten weißen Fleck auf der eigenen Bundesliga-Landkarte zu löschen. „Wir wollen diesen weißen Fleck auch ausmerzen und wissen um unsere Qualität“, sagt Hartberg-Trainer Manfred Schmid. Gegen jede andere Mannschaft, die seit der Aufstiegssaison der Hartberger 2018/2019 in der höchsten Spielklasse gespielt hat, haben die Hartberger zumindest einmal gewonnen. Nur gegen Salzburg noch nicht. Wann, wenn nicht jetzt?, ist man geneigt zu fragen. Zumal die Hartberger heute und dann am Mittwoch gleich wieder die Chance haben.

Die Bullen sind in einem Formtief

Drei Niederlagen in Folge gab es für die Bullen zuletzt im Herbst 2014. Mehr als vier Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg sind den Salzburgern zuletzt gar in der Saison 2011/2012 passiert. Und bei allem Respekt, der vor dem Kader der Salzburger mehr als nur angebracht ist: Dass mit Karim Konate ein weiterer Topspieler – er erlitt in Leverkusen einen Kreuzbandriss – verletzt ausfällt, spielt den Salzburgern nicht in die Karten. Dass Maurits Kjaergaard und Fernando ebenfalls nicht spielen können, hilft auch nur den Hartbergern. Als einen Hauptgrund für die Unform der Bullen macht Schmid auch die lange Verletztenliste aus: „Mit der Doppelbelastung bekommst du dann Probleme. Außerdem haben sie viele Spiele unglücklich verloren, da war Salzburg nicht immer die schlechtere Mannschaft. Für den Rest bin ich zu weit weg.“

Fest steht: Von Salzburg ist heute keine „Jetzt erst recht“-Mentalität zu erwarten – zumindest gibt es auf Basis der jüngsten Leistungen keinen Grund, ein energisches Aufbäumen zu erwarten. Dazu kommt die Jahreszeit: Am 1. und 25. November hatte Hartberg die Salzburger in der Vorsaison am Präsentierteller. Zuerst vergab Maximilian Entrup in der Cup-Nachspielzeit die sicher geglaubte Führung und die Salzburger siegten noch im Elfmeterschießen, dann waren die Hartberger dem Sieg in Salzburg sehr nahe, vergaben große Chancen und mussten am Ende durch Dorgeles Nene doch noch das 2:3 hinnehmen. Gut vorstellbar, dass die Salzburger diesmal einen frühen Rückstand nicht wieder wettmachen könnten.

Dafür müssen sich die Hartberger aber zutrauen, die Salzburger zu besiegen. Schmid: „Wir müssen wieder zu unserer Identität finden, da wir zuletzt nicht auf dem Level waren, wie wir es brauchen.“ Es braucht wieder die Geradlinigkeit und Entschlossenheit im Spiel nach vorne, die die Hartberger zuletzt gegen die Austria über weite Strecken hat vermissen lassen. Wenn Aktionen gelangen, ließ die Passqualität im letzten Drittel oftmals zu wünschen übrig. Dennoch: „Ich denke einfach, dass wir die Qualität haben, um es jedem Gegner schwer zu machen. Auch Salzburg.“