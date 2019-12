Michael John Lema wird in der Winterpause zum TSV Hartberg wechseln, um auf mehr Einsatzzeit zu kommen. Wie die Sturm-Startelf im letzten Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Altach aussieht, ist ungewiss.

John Michael Lema © GEPA pictures

Am 27. Mai 2018 im Spiel zwischen Altach und dem SK Sturm (0:0) feierte Michael John Lema sein Bundesliga-Debüt bei den Grazern. Im aktuellen Spieljahr kam der 20-Jährige auf 14 Einsätze (neun Partien in der Bundesliga, drei im ÖFB-Cup, zwei in der Europa-League-Qualifikation). Zwei Chancen hat der offensive Mittelfeldspieler noch. Am Sonntag im Heimspiel gegen Altach bzw. am kommenden Sonntag (15. Dezember, 17 Uhr) auswärts gegen den LASK hat Lema die letzten Chancen, sich den Sturm-Fans zu präsentieren.