Zwar warten auf den SK Sturm im November (am 3. bei Midtjylland im entscheidenden Spiel der Europa League, am 6. in Altach und am 13. beim LASK) noch drei Pflichtspiele in der Fremde, doch heute wird das Kalenderjahr zumindest in der heimischen Merkur-Arena beendet.

Um 17 Uhr gastiert die SV Ried in Graz. Gegen die Oberösterreicher soll ein perfekter Oktober ohne Niederlage zu Ende gehen. Und die Zuseher sind heiß auf diese Partie. Der Tabellenzweite darf sich nämlich auf ein ausverkauftes Haus freuen.

Sturm-Trainer Christian Ilzer baut seine Startelf heute im Vergleich zum 1:0-Heimsieg in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam an vier Positionen um. Für Kapitän Stefan Hierländer, David Affengruber, Amadou Dante und William Böving rücken Alexandar Borkovic, David Schnegg, Otar Kiteishvili und Jakob Jantscher in die Startelf.