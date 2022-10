Der SK Sturm hat gegen Lazio Rom in zwei Spielen in der Europa League zwei Punkte geholt. Ein mehr als respektables Ergebnis gegen einen internationalen Topklub, der mit Weltklassespielern gespickt ist. Die Grazer liegen in Gruppe F nach vier Runden punktemäßig gleichauf mit Lazio, Feyenoord Rotterdam und dem FC Midtjylland. Die Chance, im Europacup zu überwintern, lebt weiterhin.