Lazio Rom und Sturm Graz – dreimal haben sich die beiden Klubs bereits duelliert. Die Bilanz ist ausgeglichen: ein Unentschieden (0:0) am vergangenen Donnerstag in Graz, eine Heim-Niederlage (1:3) am 28. November 2002, und ein Sieg (1:0) am 12. Dezember 2002 in Rom. Und auch heute ist alles für die Schwarz-Weißen drinnen, vorausgesetzt, sie bringen eine ähnlich souveräne Leistung wie im Hinspiel vor einer Woche.