Begeisterung löst der SK Sturm in dieser Saison vielerorts aus. So auch bei Markus Schopp. Der Ex-Spieler der Grazer, der nach seinem Gastspiel bei Barnsley bereit für einen neuen Trainerjob ist, beobachtet seinen Heimatklub genau. „Sturm hat so viele Ausfälle zu verkraften gehabt, dazu immer wieder Schlüsselspieler verkauft. Das verkraften die meisten Mannschaften nur schwer. Sturm hat bislang mehr Punkte als in der Vorsaison geholt. Das ist schon beeindruckend“, sagt der 48-Jährige und erklärt auch die Gründe für den Istzustand der Steirer. „Christian Ilzer macht einen grandiosen Job. Aber die Schlüsselperson ist Sportdirektor Andreas Schicker. Sein eingeschlagener Weg mit der Installation des Trainers ist sehenswert. Es ist fundamental wichtig, eine klare Handschrift zu erkennen, den Verein langfristig zu positionieren und Spieler zu holen, die in die Spielidee passen.“