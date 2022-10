Kurz nach 11 Uhr hob die Boeing 737-800 der Aeroitalia vom Flughafen Graz-Thalerhof in Richtung Rom ab. Die Verantwortlichen des SK Sturm handelten im Vorfeld der Reise auch verantwortlich. Ohne negativen PCR-Test durfte niemand in den Flieger. Im Flugzeug selbst bzw. bei den Interviews mit den Spielern herrschte Maskenpflicht. Man hat aus der Vergangenheit gelernt. Und bis auf wenige Unverbesserliche haben auch alle Passagiere den Mund-Nasenschutz getragen. Nicht dabei ist Andreas Schicker, der erst kürzlich Corona hatte. Aus Sicherheitsgründen blieb er in Graz.