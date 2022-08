Christian Ilzer hat vor dem Auswärtsspiel bei der SV Ried die Rotationsmaschine angeworfen: Gleich an sechs Positionen änderte der Sturm-Trainer seine Startaufstellung im Vergleich zum Spiel bei Dynamo Kiew bzw. Salzburg.

Alle drei Spiele bestreiten nur vier Spieler von Beginn an: Jörg Siebenhandl, Jon Gorenc Stankovic, Alexander Prass und Manprit Sarkaria. In der Innenverteidigung spielen David Affengruber (wie gegen Dynamo) und Alexandar Borkovic (wie gegen Salzburg). Außen spielen bei der SV Ried Sandro Ingolitsch und David Schnegg. Zu Gorenc Stankovic und Prass rutschen Vesel Demaku und Ivan Ljubic in die Mittelfeldraute, mit Sarkaria stürmt Christoph Lang.

Die Ersatzbank kann sich sehen lassen: Tobias Schützenauer, Gregory Wüthrich, Rasmus Höjlund, Tomi Horvat, Neuzugang Emanuel Emegha, Stefan Hierländer und Amadou Dante stehen parat.