Der SK Sturm traf in der Bundesliga in den jüngsten zehn Heimspielen gegen den Salzburg in Folge (13 Tore). Das haben die Grazer in der Bundesliga-Geschichte das erste Mal zustande gebracht. Auch im heutigen Spiel sind Tore zu erwarten. Aufgrund des Fehlens von Jakob Jantscher, Otar Kiteishvili, Niklas Geyrhofer, Vincent Trummer und David Affengruber beginnt Sturm mit folgender Elf:

Salzburg geht mit dieser Startformation ins Spiel: