Vor den Augen von Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, Teammanager Martin Ehrenreich und Scout Christoph Leitgeb hat sich Dynamo Kiew bei Fenerbahce Istanbul 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt und ist somit der Gegner der Steirer in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation.

Witalij Bujalskyj und Oleksandr Karawajew trafen für die Ukrainer, die am 3. August um 20 Uhr das Heimspiel gegen Sturm bestreiten. Dieses findet aufgrund des Krieges in der Ukraine in Lódz (POL) statt. Das Rückspiel um den Einzug ins Play-off wird am 9. August um 20.30 Uhr in Graz ausgetragen. ORF 1 überträgt jeweils live.

Seit Dienstag sind Tickets im offenen Verkauf, davor konnten Mitglieder und Abonnenten im geschützten Verkauf beim Kauf einer Karte vier weitere Tickets erwerben.