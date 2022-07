Das geplante Testspiel gegen US Lecce hat sich zerschlagen. Der Serie-A-Aufsteiger hätte den SK Sturm eingeladen und nach Italien eingeflogen. Statt eines Fluges fahren die Schwarz-Weißen am Dienstag nun nach Rottenmann. Um 18 Uhr wird gegen Al-Wahda aus den arabischen Emiraten getestet. „Wir haben in der vorigen Saison auch nach dem Liga-Auftakt gegen Salzburg einen Test gegen Udinese gespielt und 3:2 gewonnen. Wir wollen den Rhythmus beibehalten. Jeder wird 45 Minuten zum Einsatz kommen, das ist eine ideale Trainingseinheit für uns“, sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Nach der Sperre von David Affengruber gewinnt das Spiel noch mehr an Bedeutung „und für die Genauigkeit unseres Passspiels ist es auch gut“, sagt der Obersteirer.