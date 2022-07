Fenerbahce Istanbul oder Dynamo Kiew. Egal, welcher der beiden Klubs in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League der Gegner des SK Sturm ist – die Verantwortlichen in Graz wünschen sich eine ausverkaufte Merkur-Arena. "Wir brauchen eine richtig gute Energie im Stadion. Wir sind klarer Außenseiter, egal wie der Gegner heißt. Aber wir müssen alle gemeinsam unsere Mannschaft pushen", sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Trainer Christian Ilzer wird noch klarer in seiner Aussage: "Galatasaray war ein guter Test, aber ich will von der Stimmung her nie mehr ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion erleben. Alle Sturm-Fans müssen sich sofort eine Karte kaufen."

Der (geschützte) Ticketverkauf für die Champions-League-Qualifikation für alle Mitglieder und Abonnenten beginnt am Mittwoch um 10 Uhr. Beim Kauf einer Karte können vier weitere Karten erworben werden (1 + 4). Der normale Verkauf startet am kommenden Dienstag (26. Juli). Bisher wurden 5400 Jahreskarten abgesetzt. "Der Verkauf geht gut, auch wenn wir von der magischen Zahl 6000 noch ein Stück weg sind", sagt Wirtschaftsgeschäftsführer Thomas Tebbich.

Die Spieltermine für die dritte Qualifikationsrunde sind der 2./3. August in Lodz oder Istanbul bzw. der 9. August in Graz.