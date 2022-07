Der französische Fußball-Erstligist Stade Reims hat Verteidiger Dario Maresic erneut verliehen. Österreichs ehemaliger Nachwuchs-Teamspieler wurde für eine Saison an den kroatischen Oberhaus-Club NK Istra abgegeben, wie Reims bekannt gab. Der 22-jährige Maresic spielte in der abgelaufenen Saison bereits leihweise für den LASK, kam bei den Linzern aber nur auf acht Einsätze in der Bundesliga.