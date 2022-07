Die neuen Spieler und Betreuer des SK Sturm sorgten auf der Schafalm mit ihren Gesangseinlagen für einen unvergesslichen Sturm-Abend. Rasmus Höjlund etwa glänzte mit einem dänischen Lied und erklärte allen Anwesenden, Mitspielern, Betreuerteam und Vorstandsmitgliedern, dass man das "d" bei Höjlund nicht ausspricht und sein Name, seit er in Österreich ist, somit immer falsch ausgesprochen wurde.

Aufgrund der Wetterbesserung in der Obersteiermark wurde am Donnerstag wieder nach Plan trainiert, die Plätze waren gut bespielbar. Am Vormittag schwitzten die Sturm-Spieler, am Nachmittag brausten sie die sieben Kilometer lange "Mountain GoKart"-Strecke auf der Hochwurzen hinunter.