Die zweite Mannschaft des SK Sturm bekommt für die kommende Saison in der Zweiten Liga Verstärkung auf der Stürmerposition. Der 20-jährige Angreifer Milan Toth kommt von Szombathelyi Haladas in die steirische Landeshauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr

In der abgelaufenen Saison erzielte er in der ungarischen zweiten Liga elf Tore und steuerte vier Assists bei. "Milan ist ein Spieler mit großem Potential, der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Er bringt sehr gute Geschwindigkeit mit und hat bei Haladás eine super Statistik vorzuweisen. Ich freue mich, dass er sich langfristig für Sturm entschieden hat und wünsche ihm einen guten Start bei unserer zweiten Mannschaft", erklärte Andreas Schicker.