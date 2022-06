Der SK Sturm hat die neuen Trikots für die kommende Saison präsentiert. Daheim wird man im schwarz-weiß gestreiften Trikot spielen, auswärts ganz in weiß. Das Alternativ-Trikot ist, wie schon in der Vergangenheit, blau. Wie gefallen Ihnen die Dressen, mit denen Stefan Hierländer, Jon Gorenc Stankovic und Alexander Prass in den nächsten Monaten spielen werden?