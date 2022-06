Am 9. Juli (19.30 Uhr) gibt es in Liebenau einen echten Testspiel-Kracher zu bestaunen. Der SK Sturm trifft in der Merkur-Arena auf den erfolgreichsten türkischen Fußballklub Galatasaray Istanbul, 22-facher türkischer Meister und UEFA-Pokalsieger 2000.

Das Duell bildet den Abschluss der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Tickets sind ab 28. Juni auf sksturm.at zu erwerbe, außerdem wird die Partie auf SKSturm.TV übertragen.