Die beiden dominierenden Frauen-Teams treffen im Finale des österreichischen Fußball-Cups aufeinander. Sturm Graz folgte dem Liga-Meister SKN St. Pölten am Donnerstag mit einem klaren 5:0 (4:0) beim Zweitligisten SV Horn ins Endspiel nach. St. Pölten hatte bereits Mitte Mai mit einem 6:1 (4:0) gegen die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland vorgelegt. Die "Wölfinnen" jagen am 4. Juni in Amstetten den achten Cup-Triumph in Serie, die Sturm-Frauen stehen erstmals im Endspiel.