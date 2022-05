Gregory Wüthrich ist grundsätzlich ein freundlicher Mensch, trägt stets ein Lächeln im Gesicht und ist gut gelaunt. In jüngster Vergangenheit ist die Frohnatur noch einen Tick entspannter. Es läuft beim 27-Jährigen. Sowohl sportlich als auch privat. Angesprochen auf seine Freundin, mit der er in der Merkur-Arena gesichtet wurde, gibt sich der 1,92-Meter-Mann aber etwas wortkarg. „Meine Freundin wohnt nicht in Graz. Noch nicht“, sagt Wüthrich und schmunzelt. Eine Aussage, die die Sturm-Anhänger tief durchatmen lässt. Der Schweiz-Ghanaer denkt nicht an eine Luftveränderung. „Ich spüre hier ein Vertrauen, das zählt für mich. Was helfen mir ein paar Tausend Euro mehr, wenn ich mich nicht wohlfühle?“, sagte er im Herbst des Vorjahres. Und daran hat sich nach dem erfolgreichen Frühjahr mit dem SK Sturm nichts geändert. Sein Vertrag bindet Wüthrich bis 2024 an die Grazer. „Wir spielen in der Champions-League-Qualifikation und sind fix in der Gruppenphase der Europa League. Was will man mehr? Das sind tolle Herausforderungen“, sagt er.