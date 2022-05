Ivica Osim lernte ich im August 1995 in Prag kennen. Ich habe damals in der österreichischen Botschaft gearbeitet, als Osim seine Mannschaft Sturm Graz zum Derby bei Slavia Prag brachte. Sie spielte gegen Stars wie Karel Poborsky oder Vladimír (S)micer und erreichte ein gutes Ergebnis, obwohl Osim erst ein Jahr in Graz war.

Nach dem Spiel fragte ich ihn, ob ich für den Posten des ersten österreichischen Nachkriegsbotschafters in Bosnien und Herzegowina kandidieren sollte. Er sprach über Sarajevo mit großer Wärme und Zuneigung, aber auch mit Traurigkeit, weil der Krieg in Bosnien noch andauerte, und er schlug vor, dass ich mich bewerben sollte.

Wir kannten uns also 27 Jahre und er hat mich nie enttäuscht. Obwohl er Mathematiker war, war er auch Psychologe und Philosoph des Fußballs und des Lebens. Er war ein äußerst weiser und emotionaler Mann, von dem wir alle viel lernen und erlernen konnten.

Er war gleichzeitig bescheiden und stolz, und vertrat auf eine ganz besondere Weise die ursprünglichen bosnischen und menschlichen Werte. Er hatte auch einen besonderen Sinn für Humor. Er war ein Beispiel für Güte und Ehrlichkeit und hat bewiesen, dass beides in der heutigen Welt möglich ist!

In Graz wurde er gut und herzlich aufgenommen. Er wurde bald zur Legende mit einer Mannschaft, die finanziell nicht mit „großen“ Vereinen mithalten konnte, aber er wurde zur Legende mit Erfolgen, die sich seither nicht wiederholten, um nur die einmaligen Erfolge in der Champions League zu nennen. Vergessen wir auch nicht seinen Beitrag zum Fußball in Bosnien und Herzegowina und die Tatsache, dass wir dort heute eine Fußballstruktur haben, die früher nicht möglich war.

Heute weiß ich es mit Sicherheit: Ich werde nie wieder einem solchen Menschen begegnen. Ich danke ihm für seine Freundschaft in diesen

27 Jahren! Möge er ruhen in Frieden!

Menschen wie Ivica Osim werden nicht jeden Tag geboren. Er war ein menschlicher Mensch! Lasst uns glücklich sein, dass wir ihn

gekannt haben. Danke, Ivica!

Valentin Inzko war Hoher Beauftragter der Internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina.