Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lukas Spendlhofer (Mitte) und Juan Dominguez haben beim SK Sturm keine Zukunft mehr ©

Platz sechs ist für den SK Sturm schon vor der letzten Runde gegen Hartberg am Sonntag (17 Uhr) einzementiert. Nach Rang fünf im Vorjahr inklusive Europacup-Quali-Einzug, was den Ansprüchen der Führungsriege nicht entsprochen hatte, ging es also noch einmal bergab. Und das trotz eines Trainerwechsels und kostspieligen Transfers, die das Gehaltsvolumen in der Nachkonkurs-Ära einmal mehr zu einem Rekordhoch explodieren ließen.