Bei Meister Salzburg muss sich der SK Sturm in der letzten Bundesliga-Grunddurchgangsrunde mit 0:2 geschlagen geben. Masaya Okugawa (46.) und Patson Daka (74.) erzielten die Treffer.

0:2 in Salzburg

© APA/KRUGFOTO

Nicht zu holen gab es für den SK Sturm im letzten Spiel des Grunddurchganges. Die Schwarz-Weißen mussten sich bei Meister Salzburg mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Damit warten die Steirer weiter auf den ersten Sieg in der Mozartstadt. Dieser gelang zuletzt am 2. Oktober 2016.

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando. Zählbares schaute in den ersten 45 Minuten aber nicht heraus. Dominik Szoboszlai schoss am langen Eck vorbei, Kapitän Andreas Ulmer verzog einen Schuss ebenfalls. Den größten Sitzer vergab Basel-Neuzugang Noah Okafor, der völlig freistehend aus fünf Metern den Ball weit über Tor schoss.

Die einzigen Torchancen der Grazer hatte Thorsten Röcher. Die Ingolstadt-Leihgabe scheiterte in der 34. Minute mit einer Doppelchance. Den ersten Schuss wehrte Salzburg-Torhüter Cican Stankovic noch nach vorne ab, den zweiten lenkte der ÖFB-Teamtormann an die Stange.

Blitzstart nach der Pause

Nur sieben Sekunden nach Wiederanpfiff stellten die Salzburger allerdings auf 1:0 - Masaya Okugawa traf. Für die endgültige Entscheidung sorgte Patson Daka, der erst in der 57. Minute für Okafor ins Spiel gekommen war. Der Angreifer blieb allein vor Siebenhandl cool und traf überlegt (74.).

Mit der achten Saisonniederlage startet Sturm mit 16 Zählern in die Meistergruppe. Der Rückstand auf den Tabellendritten Rapid beträgt für die Mannschaft von Trainer Nestor El Maestro vier Punkte.