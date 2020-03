Sturm-Trainer Nestor El Maestro ist vor dem heutigen Bundesliga-Spiel in Salzburg (14.30 Uhr) der dritterfolgreichste Grazer Coach der letzten 26 Jahre.

Nestor El Maestro © GEPA pictures

Seit acht Anläufen wartet der SK Sturm auf einen Bundesligasieg gegen Salzburg. In der Mozartstadt nahmen die Grazer gar seit 2. Oktober 2016 nicht mehr drei Punkte mit nach Hause. Heute wollen Stefan Hierländer und Co. vor der Punkteteilung noch einmal anschreiben. Wobei nur ein Sieg Auswirkungen haben würde. Mit einem Remis hätten die Steirer nämlich 33 Zähler und würden – weil abgerundet wird – ebenso wie bei einer Niederlage mit 16 Punkten in die Meistergruppe starten.