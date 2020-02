Facebook

Salzburg besiegt Amstetten © GEPA pictures

Wie heißt es so schön: Der Cup hat eigene Gesetze. Auf Serienmeister Salzburg trifft das nur bedingt zu, der Titelverteidiger nimmt mit einem 3:0-Sieg gegen Amstetten locker die Viertelfinal-Hürde und trifft im Halbfinale auf den LASK, der am Samstag Sturm Graz eliminiert hat. Das zweite Halbfinalduell ist dann aber doch etwas überraschend: Austria Lustenau gegen Wacker Innsbruck.

ÖFB-Cup Halbfinale: Salzburg - LASK

Austria Lustenau - FC Wacker Innsbruck Spieltermine: 3./4. März Finale am 1. Mai in Klagenfurt

Im ersten Pflichtspiel ohne die prominenten Winter-Abgänge Erling Haaland und Takumi Minamino begannen die Salzburger stark, schnürten den Gegner an deren Sechzehner ein und gingen schnell in Führung. Ein Schuss von Hwang Hee-chan wurde von Marco Stark vor der Linie kurz abgewehrt, Masaya Okugawa stand richtig und staubte ab.

Danach hatte Salzburg die Partie im Griff. Die Gastgeber waren bemüht, es fehlte allerdings an Durchschlagskraft. Praktisch beendet waren Amstettens Hoffnungen auf eine Cup-Sensation in der 53. Minute, als Zlatko Junuzovic einen Freistoß von der Strafraumgrenze versenkte.

Die Entstehung des Freistoßes war jedoch umstritten. Bei seinem Ausschuss stand Amstetten-Goalie Dennis Verwüster zwar außerhalb des Sechzehners, zuletzt hatte der Keeper den Ball mit der Hand aber im Strafraum berührt. Dennoch verhängte Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca wegen angeblichen Handspiels den folgenschweren Freistoß.

In der Folge rettete Stark auf der Linie bei einem Okugawa-Schupfer (58.), ehe Enock Mwepu per Kopf für den Endstand sorgte (76.). Die Maßflanke zu diesem Treffer kam von Patrick Farkas, der seinen ersten Einsatz in einem Bewerbsmatch seit seinem im vergangenen Oktober erlittenen Schlaganfall absolvierte.

Aup-Auslosung auch in Deutschland

Auch in Deutschland wurde der Pokal-Bewerb ausgelost: Titelverteidiger FC Bayern trifft im Viertelfinale auf Schalke 04. Regionalligist Saarbrücken, der einzige im Wettbewerb verbliebene Amateurklub, empfängt Fortuna Düsseldorf. In zwei weiteren Bundesliga-Duellen gastiert Union Berlin bei Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt empfängt Werder Bremen. Das Viertelfinale wird am 3. und 4. März ausgespielt. Ziel der acht verbliebenen Teams ist das Finale am 23. Mai in Berlin.