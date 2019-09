Die Grazer holen mit Amadou Dante einen Linksverteidger und haben den Spieler aus Mali an Hartberg weiterverliehen.

Erich Korherr, Amadou Dante, Andreas Schicker (von links) © Sturm

In den letzten Stunden vor Ende einer Transferperiode geht es immer heiß er. In Deutschland ist mit den Aktivitäten um 18 Uhr Schluss. In Österreich darf bis 24 Uhr gewechselt, geliehen oder gekauft werden. Beim SK Sturm wird sich auch noch etwas tun. Die Grazer haben den 18-jährigen Linksverteidiger Amadou Dante aus Mali verpflichtet und gleich zum TSV Hartberg weiterverliehen. Der U20-Nationalspieler kommt von Yeelen Olympique.

Außerdem soll Philipp Hosiner den Verein verlassen. Der Stürmer spielt in den Überlegungen von Trainer Nestor El Maestro keine Rolle mehr. Das war übrigens auch unter seinem Vorgänger Roman Mählich der Fall gewesen. El Maestro sagte am Sonntag auf Sky: "Es wird Bewegungen in beide Richtungen geben."

Ob die Grazer noch Kiril Despodov nach Graz lotsen können, wird sich weisen. Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl stellt sich jedenfalls auf einen sehr arbeitsreichen und langen Tag ein.

