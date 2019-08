Gideoan Mensah wechselt in der Saison 2019/20 leihweise zu Zulte Waregem nach Belgien. Sturm zog den Kürzeren.

Gideon Mensah © GEPA pictures

Gideon Mensah spielt in der Saison 2019/20 beim belgischen Erstligisten Zulte Waregem. Der 21-jährige Außenverteidiger aus Ghana, der in der vergangenen Saison in der Rückrunde Leihspieler bei Sturm Graz war, soll sich beim aktuellen Tabellenzehnten der Jupiter Pro League weiterentwickeln und möglichst viel Spielzeit sammeln.

Sturm bemühte sich um Mensah und ging in Bezug auf das Gehalt an die wirtschaftliche Schmerzgrenze. Mit den Belgiern konnten die Schwarz-Schweißen aber nicht mithalten.