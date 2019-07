Facebook

Das Sturm-Spiel gegen Haugesund findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt © GEPA pictures

Am morgigen Donnerstag bestreitet der SK Sturm in Haugesund das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Das Rückspiel findet am 1. August in Graz statt und geht unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne.

Die Rechtspflegeordnung der UEFA ermöglicht es jedoch Kindern bis 14 Jahren, das Spiel gegen die Norweger live im Stadion zu sehen. Bedingung dafür ist, dass sie in Verbänden, Schulen, Vereinen oder ähnlichem in Zehnergruppen organisiert zum Spiel kommen. Pro Zehnergruppe sind zwei erwachsene Begleitpersonen zugelassen. Nähere Informationen dazu finden Sie hier.

Unterstützung von den Sturm-Fans

Die Sturm-Fans gaben auf "kollektiv1909.at" bekannt, junge Sturm-Fans dabei unterstützen zu wollen und Anmeldungen über den Verein "Kollektiv1909" für das Spiel zu ermöglichen. 10er-Gruppen werden dabei von jeweils zwei pädagogisch ausgebildeten Betreuungspersonen begleitet, heißt es auf der Website - anmelden kann man sich per Mail an office@kollektiv1909.at.

Zudem will der schwarz-weiße Anhang dafür sorgen, dass zumindest am Stadionvorplatz Europacup-Flair aufkommt und ruft Sturm-Fans dazu auf, dort gemeinsam für gute Stimmung zu sorgen.