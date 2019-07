Facebook

Oliver Filip © GEPA pictures

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat Oliver Filip an Zweitligist Blau Weiß Linz abgegeben. Wie die Oberösterreicher am Mittwoch bekannt gaben, wurde der 21-jährige Mittelfeldspieler für zwei Jahre verpflichtet. Der Steirer Filip, der 2017 mit Salzburg die Youth League gewonnen hatte, war vergangene Saison von den Grazern an Wattens verliehen gewesen. Die Linzer sprachen von einem "Königstransfer".

Der Mittelfeldspieler hat für Sturm in neun Spielen ein Tor erzielt und war zuletzt an Wattens verliehen. Verliehen wird zudem Philipp Seidl. Der Gleisdorfer spielte zuletzt für Lafnitz und hat nun einen Vertrag bei Kapfenberg unterschrieben - für ein Jahr und ein weiteres auf Option.