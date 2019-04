Facebook

© GEPA pictures

"Es ist nicht einfach, immer wieder eine aufn Deckel zu bekommen“, sagte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer nach dem 2:3 gegen den LASK. Dem 2:1-Auswärtssieg in Oberösterreich folgte also keine erhoffte Leistungsbestätigung vor 9297 Zusehern in Liebenau. Durch die Heimniederlage – es war die dritte im dritten Spiel vor eigenem Anhang in der Meistergruppe – und dem Sieg des WAC über Salzburg ist der Rückstand auf Rang drei auf vier Zähler angewachsen. Vier Runden vor Schluss. „Die Zuversicht auf den Europacup ist aber groß“, sagt Sturm-Trainer Roman Mählich. „Ich denke, Salzburg und LASK sind eine Stufe darüber. Aber die anderen vier Mannschaften werden sich das ausmachen. Und ich glaube, das Ganze wird im Kopf entschieden.“