Emeka Eze © GEPA pictures

Heute Vormittag wurde trainiert, dann gab Trainer Heiko Vogel seiner Mannschaft bis Montag frei. Dienstag spielen die Grazer das letzte Vorbereitungsspiel der Saison. Gegner ist Kapfenberg, gespielt wird um 15 Uhr im Trainingszentrum in Messendorf. Ab Mittwoch liegt der Fokus der Konzentration auf Siegendorf, dem Gegner in der ersten Runde des ÖFB-Cups am Samstag (21. Juli). Gespielt wird um 16.30 Uhr im Heidebodenstadion in Parndorf. Das Duell des ASV Siegendorf gegen den Titelverteidiger aus Graz wird auf ORF eins übertragen.

"Die Spieler sollen und müssen sich ausschließlich auf den Cup fokussieren. Wir als Trainerteam fahren in unserer Vorbereitung natürlich dreigleisig. Siegendorf, Ajax und Hartberg sind anzuschauen und zu analysieren", sagt Vogel. Vor allem Ajax Amsterdam muss regelrecht filetiert werden. Schließlich heißt der Traum des SK Sturm Champions League. "Natürlich dürfen wir von der Gruppenphase träumen. Des als Ziel zu formulieren wäre Spinnerei und ist Bullshit. Bleiben wir demütig", plädiert Vogel.

Philipp Hosiner nützt die freien Tage, um seine Sachen in Berlin zu packen. Seine Frau bleibt vorerst in Deutschland. Für die angeschlagenen Spieler Jakob Jantscher (Wade), Fabian Koch (Muskelfasereinriss), Peter Zulj (Nasen-Operation) und Philipp Huspek (Oberschenkel) steht aktive Regeneration auf dem Programm, damit alle am 25. Juli zum Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde auswärts gegen Ajax Amsterdam fit sind. Emeka Eze hat sich von seinem Wadenbeinbruch wieder erholt und ist vollkommen fit. "Er hatte zum Trainingsstart noch etwas eine mentale Blockade, weil er noch Schmerzen hatte, aber jetzt ist er wieder der Eze, den man kennt.", sagt Vogel

Start in die Saison 2018/19 21. Juli, 16.30 Uhr: Siegendorf - Sturm (ÖFB-Cup, 1. Runde)

25. Juli, 20.30 Uhr: Ajax Amsterdam - Sturm (Hinspiel, 2. CL-Quali-Runde)

28. Juli, 17.00 Uhr: Sturm - Hartberg (Bundesliga-Auftakt)

1. August, 20.30 Uhr: Sturm Ajax (Rückspiel, 2. CL-Quali-Runde)