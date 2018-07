Sturm-Gegner Ajax rüstet weiter auf: Blind kehrt zurück

Facebook

Ajax hatte sich bereits zuvor mit dem serbischen WM-Teilnehmer Dusan Tadic verstärkt. Im Duell zweier Vizemeister trifft der Traditionsclub am 25. Juli (20.30 Uhr) in Amsterdam und am 1. August (20.30) in Graz auf Sturm Graz.