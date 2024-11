Mehr als zehn spannende Angebote hatte Christian Ilzer nach eigener Aussage schon vorliegen. Aber noch keines reizte ihn trotz monetärer Ausnahmeofferten so wie das aktuelle von Hoffenheim. „Am Montag hat mich Andreas Schicker angerufen“, verriet der 47-Jährige nach dem Vormittagstraining am Dienstag und legte nach. „Von Sturm wird es nicht nach Liverpool oder Dortmund gehen. Und die Konstellation in Hoffenheim ist richtig spannend. Ein Klub einer Top-fünf-Liga mit Sportchef Andreas Schicker und einem entwickelbaren Kader“, sagte der Oststeirer und bestätigte damit, das Traineramt beim Tabellen-15. in der Deutschen Bundesliga annehmen zu wollen.