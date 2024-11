Mit der Ehrung zum „Man of the Match“ beim Champions-League-Spiel in Dortmund hat der steile Aufstieg Malick Yalcouyés seinen nächsten Höhepunkt gefunden. Der seit der Vorwoche 19-Jährige, der sich im Sommer von Brighton leihweise dem SK Sturm angeschlossen hat, hat erst 28 Kampfmannschafts-Pflichtspiele in Europa in den Beinen – bei den Grazern ist der Mittelfeldspieler aus der Startformation nach starken Leistungen dennoch kaum mehr wegzudenken. „Es ist alles sehr schnell gegangen“, weiß auch Yalcouyé, „aber das ist noch nicht das Ende.“