Titelverteidiger Real Madrid und Englands Meister Manchester City haben am Dienstag in der Fußball-Champions-League bittere Niederlagen kassiert. Real musste sich AC Milan zu Hause mit 1:3 geschlagen geben, City unterlag bei Sporting Lissabon 1:4. Tabellenführer ist Liverpool, das nach einer 4:0-Gala gegen Bayer Leverkusen nach vier Spielen beim Punktemaximum hält. RB Leipzig unterlag trotz des CL-Premierentreffers von Christoph Baumgartner bei Celtic Glasgow 1:3.

Sportings Tormaschine Viktor Gyökeres behielt im Duell der Starstürmer mit Erling Haaland die Oberhand. Der Schwede traf in dreifacher Ausführung, zuerst nach einem schnellen Gegenstoß (38.) und danach zweimal aus Elfmetern (49., 80.), und führt die CL-Schützenliste nun mit fünf Toren an. Dazu war 20 Sekunden nach der Pause Maxi Araujo für Portugals Meister erfolgreich.

Citys frühe Führung durch Phil Foden (4.) blieb am Ende wertlos – auch weil sich Haaland die Großchance auf den Anschlusstreffer entgehen ließ und einen Elfmeter an die Latte knallte (69.). Ruben Amorim verabschiedete sich in seinem letzten Heimspiel als Sporting-Trainer mit der Empfehlung eines Prestigesieges gegen den künftigen Stadtrivalen zu Manchester United. Dort tritt er kommende Woche die Nachfolge von Erik ten Hag an.

Milan traf zuerst durch den Deutschen Malick Thiaw per Kopf nach einem Corner (12.). Nach dem Ausgleich aus einem von Vinicius Jr. verwandelten Elfmeter (23.) staubte Alvaro Morata bei seinem Jugendklub zur neuerlichen Gästeführung ab (39.). Tijjani Reijnders sorgte nach Zuspiel von Rafael Leao für den Schlusspunkt (73.). Für Real war es ohne den verletzten David Alaba die erste Niederlage nach davor 15 ungeschlagenen CL-Heimspielen. Beide Teams halten nach vier Runden bei sechs Punkten.

Baumgartner traf für Leipzig

Liverpool entschied den Schlager gegen Leverkusen mit einer phänomenalen zweiten Hälfte. Mann des Spiels war Luis Diaz mit drei Toren. Erst traf der Kolumbianer nach Idealpass von Curtis Jones mit einem sehenswerten Lupfer (61.). Zudem war er nach Flanke von Mohamed Salah (83.) und nach einem Abpraller (92.) erfolgreich. Ein Kopftor von Cody Gakpo zählte erst nach VAR-Intervention (65.). Leverkusen-Coach Xabi Alonso kassierte an seiner früheren Spieler-Wirkungsstätte seine erste CL-Niederlage der Saison.

Leipzig steht nach vier Partien noch ohne Punkt da. Die Sachsen gingen durch einen Baumgartner-Kopfball nach einem Corner in Führung (24.). Ein Doppelpack des Ex-Rapidlers Nicolas Kühn (35., 45.+1) drehte die Partie, ehe ein Fehler von Leipzig-Goalie Peter Gulacsi für die Entscheidung in Form eines Tores von Reo Hatate sorgte (72.). Baumgartner wurde bei Leipzig in der 76. Minute ausgewechselt, sein ÖFB-Teamkollege Nicolas Seiwald gab in der Schlussviertelstunde sein Comeback nach einer Muskelverletzung.

Landsmann Stefan Posch muss mit Bologna weiter auf den ersten CL-Sieg der Vereinsgeschichte warten. Die Italiener mussten sich der AS Monaco von Trainer Adi Hütter nach einem späten Tor von Thilo Kehrer (87.) mit 0:1 geschlagen geben und halten nach vier Partien erst bei einem Zähler. Monaco ist in der Königsklasse weiter ungeschlagen und liegt wie Sporting nur zwei Punkte hinter Liverpool. OSC Lille und Juventus Turin halten nach einem 1:1 im direkten Duell wie Dinamo Zagreb bei sieben Zählern.

Der kroatische Serienmeister setzte sich zwei Wochen nach dem 2:0 in Salzburg bei Slovan Bratislava mit 4:1 durch und darf auf den Einzug in die K.o.-Phase hoffen. Die ohne den verletzten Kevin Wimmer angetretenen Slowaken sind nach vier Niederlagen mit 2:15 Toren weiter Tabellenletzter. PSV Eindhoven besiegte Girona mit 4:0. Girona verlor Arnau Martinez mit Gelb-Rot (55.). Der Rechtsverteidiger fehlt dem ManCity-Partnerclub im nächsten CL-Spiel in drei Wochen in Klagenfurt bei Sturm Graz gesperrt.