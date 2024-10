Der Tabellenerste der Bundesliga empfängt am Sonntag (17 Uhr) den nach Verlustpunkten Führenden: Sturm gegen Salzburg, das Duell der heimischen Champions-League-Vertreter, ist das absolute Spitzenspiel in Österreich. Der Fanzuspruch beweist das. Die Partie ist restlos ausverkauft – ebenso wie das mit Spannung erwartete Grazer Derby der Schwarz-Weißen gegen den GAK am 19. Oktober Beide Begegnungen werden wieder in der Grazer Merkur-Arena ausgetragen. Karten gibt es dafür noch für die kommenden Champions-League-Heimspiele in Klagenfurt gegen Sporting Lissabon (22. Oktober) und Girona (27. November), auch am Sonntag an den Stadionkassen zu erwerben.

Abgang von Andreas Schicker wird konkreter

Bei den Grazern wurde Jon Gorenc Stankovic am Sonntag erfolgreich am Ellbogen operiert und konnte am Mittwoch das Krankenhaus verlassen. „Er wird bald wieder laufen können, aber Zweikämpfe sind wohl zehn Wochen nicht möglich. Darum wird es schwierig werden, dass er und auch Gregory Wüthrich, der eine Schiene trägt, in diesem Jahr noch spielen können“, sagt Trainer Christian Ilzer. Der Abgang von Geschäftsführer Andreas Schicker nach Hoffenheim in der kommenden Woche wird indes konkreter. Der deutsche Bundesligist soll bereit sein, die von den Grazern geforderte Ablösesumme zu bezahlen, da man den Steirer unbedingt verpflichten will.