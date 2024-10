Andreas Schicker, der Sportdirektor des SK Sturm, hat am Rande des Champions-League-Spiels gegen Brügge bestätigt, in Kontakt mit der TSG Hoffenheim zu stehen. Mit dem deutschen Bundesligisten, der sich im Sommer die Dienste von Ex-Grazer Alexander Prass sicherte und auch an Schicker Interesse zeigt, gab es demnach schon im Sommer einen Austausch.

Auch nach der Sommer-Transferphase habe er mit Klub-Verantwortlichen gesprochen, bestätigte Schicker am Mittwoch. „Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Dass es eines Tages ein Ziel ist, dorthin zu gehen, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht“, sagte er.