Der SK Sturm bestreitet derzeit sein erstes Heimspiel in der Champions League seit dem Jahr 2001 gegen Brügge (hier geht es zum Liveticker). Dass die Grazer ein Heimspiel allerdings in Klagenfurt bestreiten müssen, gefällt vielen Sturm-Fans nicht – ihren Unmut über die Umstände taten die Fankurven vor dem Anpfiff auf zahlreichen Transparenten kund. „Wir müssen über die Pack, weil unsere Politik is net so auf Zack“, „In Liebenau sind wir daheim“ und „Uhrturm statt Lindwurm“ war dabei unter anderem zu lesen.

Zur Vorgeschichte: Der SK Sturm muss seine Heimspiele in der Champions League in Klagenfurt austragen, da die Merkur-Arena in Graz nicht den Champions-League-Anforderungen entspricht. Der Grund sind unter anderem fehlende Arbeitsbereiche für Medien und Sektoren für TV-Anstalten.