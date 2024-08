Die scheinbar endlose Stadion-Geschichte rund um den SK Sturm II ist um ein Kapitel reicher. Die neuerliche Kommissionierung des Solarstadions in Gleisdorf durch den Senat 3 hat ergeben, dass das Spielfeld weiterhin eine unzureichende Rasenqualität aufweist.

Dies bedeutet, dass für die Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel ein Ersatzspielort her musste. Dieser wurde mit Genehmigung des Senat 5 in Kärnten gefunden, konkret in Wolfsberg. Das steirische Kräftemessen mit Kapfenberg wird daher am 17. August um 20 Uhr in der Lavanttal-Arena über die Bühne gehen.

Champions League in Klagenfurt

Dies ist nicht das erste Mal, dass Sturm II das Bundesland verlassen muss. In der Vorsaison gingen Heimspiele vereinzelt in Wiener Neustadt (Niederösterreich) über die Bühne.

Das Schicksal, nach Kärnten ausweichen zu müssen, kennt man bei Sturm: Die Champions-League-Heimspiele werden bekanntlich in Klagenfurt über die Bühne gehen.