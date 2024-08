Erencan Yardimci - dieser Name wird seit Dienstag mit dem SK Sturm in Verbindung gebracht. Dies berichten zumindest diverse türkische Medien, die bereits eine Einigung vermelden. Als potenzielle Ablösesumme für den Stürmer werden 5,5 Millionen Euro genannt - eine hohe Summe, die den 22-Jährigen zum neuen Rekordtransfer der Grazer avancieren ließe.

„Es ist nicht so konkret, wie es geschrieben steht“, meint Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und schüttelt über die genannte Ablöse den Kopf. Der Angreifer selbst ist ihm aber ein Begriff: „Ein Spieler, den man kennt, mit einem spannenden Profil, ein U21-Teamspieler der Türkei.“

Sarkaria lehnte MLS-Angebot ab

Yardimci stammt aus der Jugend von Galatasaray und wechselte 2021 zu Eyüpspor, wo er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht. Zuletzt war er erst an Alanyaspor und zuletzt an Pendikspor verliehen. Für den Absteiger aus der Süper Lig kam er in der vergangenen Saison auf sechs Tore und zwei Assists.

Sturm wird in dieser Transferzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit im Angriff tätig werden, da es Manprit Sarkaria ins Ausland zieht und auch Szymon Wlodarczyk abgegeben werden soll. Aktuell ist es bezüglich der beiden Personalien laut Schicker ruhig. Für Sarkaria gab es ein konkretes Angebot aus der MLS, auf dieses Abenteuer wollte sich jedoch der Stürmer selbst nicht einlassen.