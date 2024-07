Sportlich hätte es für den SK Sturm II in der Vorsaison deutlich nicht zum Klassenerhalt gereicht. Da dem DSV Leoben und Dornbirn die Zulassung verweigert wurde, ist die Zweitvertretung des Doublegewinners auch in dieser Spielzeit der 2. Liga am Start. Dabei möchte man eine bessere Rolle spielen.