Wie lange Alexander Prass noch Spieler des SK Sturm ist, kann niemand sagen. Nicht einmal Andreas Schicker. Was der Sport-Geschäftsführer sagen kann, ist: „Es gibt mehrere Interessenten und wir stehen in Verhandlungen mit einigen Vereinen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Transferzeit noch lange läuft.“ Schicker will und kann aus Verhandlung-taktischen Parametern die Klubs Bologna oder Dortmund weder bestätigen noch dementieren. Der italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“ will Sturm 15 Millionen Euro für Prass, dessen Vertrag bei den Grazern noch bis 2026 läuft, haben.

Den obligatorischen Gipfelsturm des SK Sturm hat Prass jedenfalls mitgemacht. Diesmal wanderten die Schwarz-Weißen von der Sommeralm zur Teichalm. Tochi Chukwuani war nicht dabei. Dänemarks U21-Teamspieler erhielt beim Testspiel gegen den FC Porto (0:2) einen Schlag auf den Knöchel.