Der SK Sturm hat das siebente und letzte Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt am Samstag in Krems im Rahmen des ÖFB-Cups verloren. Gegen den FC Porto setzte es 0:2 (0:1)-Niederlage. Marko Grujic (33.) und Danny Namaso (55.) trafen. Die Portugiesen waren überlegen und holten einen verdienten Sieg. „Unterm Strich war das eine verdiente Niederlage. Wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir in dieser Phase mit so einem Top-Gegner noch richtig Probleme hatten – in allen Bereichen. Wir hatten keinen Zugriff, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren zu passiv in den Duellen und haben dadurch so einer starken Mannschaft zu viel Ballbesitz gegeben. In der zweiten Hälfte war dann unser Ballbesitz besser, wir haben aber die Räume nicht gefunden – das zeigt uns ganz einfach, dass wir noch viel zu tun haben“, sagte Trainer Christian Ilzer nach dem Spiel. Erstmals kam auch der neue Torhüter Daniil Chudjakow zum Einsatz. Unterdessen hat Luka Maric den SK Sturm in Richtung Hartberg verlassen hat.