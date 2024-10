Gernot Messner ist nicht mehr Trainer des GAK. Diese Entscheidung gibt das in dieser Saison noch sieglose Bundesliga-Schlusslicht am Montag bekannt. Auch Co-Trainer Christoph Cemernjak wird beurlaubt.

Sportdirektor Dieter Elsneg begründet: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die negative Dynamik der letzten Wochen hat uns jedoch in eine Situation manövriert, die ohne personelle Veränderung nicht mehr lösbar erscheint. Ich bin nach wie vor von der außerordentlichen fachlichen Kompetenz von Gernot Messner und Christoph Cemernjak überzeugt und glaube, dass sie zukünftig noch viel erreichen werden.“

„Durch ihre persönlichen Qualitäten haben sie ein professionelles, aber stets respektvolles und menschliches Umfeld geprägt, in dem sich unsere Mannschaft entwickeln konnte und den GAK zurück in die Bundesliga brachte. Dafür möchte ich mich bei beiden bedanken“, so Elsneg weiter.

Dank von Obmann Rene Ziesler

Den lobenden Worten schließt sich Obmann Rene Ziesler an: „Wir verdanken beiden Trainern unendlich viel. Sie haben einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Vereins geleistet. Trotz dieser schweren Entscheidung, die wir nun treffen mussten, möchte ich beiden meinen Dank und höchsten Respekt zum Ausdruck bringen.“

Messner war seit Anfang Dezember 2021 im Amt und führte die Grazer in diesem Jahr nach 17 Jahren zurück in die höchste Spielklasse. Insgesamt stand der 44-Jährige in 92 Pflichtspielen des GAK an der Seitenlinie. Die 2:5-Niederlage im Derby gegen Sturm war sein letzter Auftritt.

Wer dem Kärntner nachfolgt, ist noch offen. Vorerst leitet Co-Trainer Andreas Lienhart gemeinsam mit Tormanntrainer Thomas Queder und Athletiktrainer Stefan Arvay das Training.