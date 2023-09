Um Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult zu überzeugen, bedarf es gelegentlich immens viel „Ausdauer“ und eine konstant starke Leistung über einen längeren Zeitraum. Das betont der Wiener nämlich permanent. Ein Spieler, der nach seiner Leihe im Sommer an den Wörthersee zurückgekehrt ist, kennt die Prinzipien des Trainers. Nichtsdestotrotz hat Turgay Gemicibasi Ansprüche an sich selbst, die er im Augenblick nicht in dieser Form in die Tat umsetzen kann.