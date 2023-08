Die Austria aus Klagenfurt hat ihren Kader durch die Verpflichtung des ÖFB-Junioren-Teamspielers Aaron-Sky Schwarz verstärkt. Der 19-jährige Flügelstürmer kommt auf Leihbasis vom Liga-Konkurrenten Rapid Wien und erhält in Waidmannsdorf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Schon im Alter von neun Jahren war Schwarz von seinem Heimatverein USV St. Ulrich in den Nachwuchs des LASK gewechselt, ehe er sich im Sommer 2018 Rapid Wien anschloss. Bei den Wienern durchlief der 1,80-Meter-Mann alle Akademie-Teams und schaffte in der zurückliegenden Saison mit Beginn des Frühjahrs den Sprung in das Zweitliga-Aufgebot der Grün-Weißen.

Für die Kampfmannschaft II absolvierte Schwarz elf Partien, in denen er zwei Treffer erzielte. Seit der U15 gehört der Austria-Zugang zudem den Junioren-Nationalteams des ÖFB an, hier stehen 23 Einsätze und drei Tore für den Offensiv-Allrounder zu Buche. Um bei den Violetten unverzüglich ins Training einsteigen zu können, wurde Schwarz von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Teamchef Ralf Rangnick vom ÖFB-Perspektivlehrgang freigestellt.

"Sky ist ein junger, hungriger und sehr talentierter Bursche, der sich auf beiden Flügeln wohlfühlt. Er ist schnell, trickreich, hat ein gutes Auge für den Nebenmann und sucht auch selbst den Abschluss. Auf den Seiten waren wir in der Offensive recht dünn besetzt und ich bin froh, dass wir diese Lücke mit ihm schließen konnten. Unser Dank gilt auch den Verantwortlichen von Rapid Wien, dass sie dem Leihgeschäft zugestimmt haben", sagt Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

"Ich freue mich auf die bevorstehende Saison in Klagenfurt. Die Gespräche mit Sportdirektor Günther Gorenzel und Trainer Peter Pacult waren sehr offen und positiv. Sie haben mir aufgezeigt, welche Rolle ich einnehmen soll, und damit konnte ich mich direkt identifizieren. Für mich ist das eine tolle Chance, mich in der Bundesliga zu beweisen. Mein Ziel ist es, möglichst viele Spiele zu bestreiten und der Mannschaft zu helfen", sagt Schwarz.