Thierno Ballo erwischte einen perfekten Tag. Erst sorgte er mit einer artistischen Einlage – er legte sich den Ball an der Strafraumgrenze selbst vor – für das 1:0 (3.). Damit nahm der gebürtige Ivorer früh Druck vom Kessel. Später nickte er nach einer gefühlvollen Rieder-Flanke zum 2:0 ein (50.). Der WAC-Offensivmann traf damit gegen BW Linz doppelt und führte die Lavanttaler zum 2:1-Auftaktsieg. „Ein super Gefühl. Vor allem aber, dass wir drei Punkte geholt haben und damit ist uns ein perfekter Saisonstart gelungen. So etwas ist nie leicht, dass man gleich zu Beginn einen Sieg holt“, zog der 21-Jährige Bilanz. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid zeigte sich taktisch hervorragend eingestellt und ein gänzlich anderes Gesicht als in der Vorbereitung.