Peter Pacult ist Realist genug um vieles, was im Fußball-Alltag passiert, sachlich einordnen zu können. Und das bedeutet vor allem, dass ihm eine 24-stündige Tabellenführung in der ersten Runde nicht aus den Socken haut. „Das hat nichts zu bedeuten, die Runde ist ja noch nicht einmal zu Ende gespielt gewesen. Und was heißt das alles schon nach nur einem Spiel? Nichts“, wehrt der Wiener bereits im Vorfeld mögliche Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf ab. Für ihn sei wichtiger, die Frequenz hoch zu halten. Allerdings weiß der 63-Jährige auch, wie man innerhalb der Mannschaft mit einem Auftaktsieg umzugehen hat. „Die Burschen haben bis Dienstag frei.