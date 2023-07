Er demonstriert Kaltschnäuzigkeit, überzeugt mit seinem Abschluss, Übersicht und Teamplayerqualitäten. Das Sportliche, gepaart mit Sarkasmus, trockenem Humor und Empathie, machen ihn zu einem Typen, dem bewusst ist, was er will. Noch dazu ist er jemand, der sich Fehler eingesteht und der seine Meinung vertritt. „Ich bin ein gutes Gesamtpaket“, sagt Austria Klagenfurts Jonas Arweiler, der in vielerlei Hinsicht jene Qualitäten mitbringt, die einen Stürmer im Endeffekt ausmachen. Der Deutsche, der eine Zeit lang den Part als Joker übernahm, könnte derjenige sein, der in die Rolle von Ex-Austria-Goalgetter Markus Pink schlüpfen kann.